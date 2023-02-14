الرياض.. انطلاق فعاليات مؤتمر الروماتيزم غدًا بمشاركة مختصين حول العالم

وذكرت أنه توجد ورش عمل عدة عن فحص مختلف مفاصل الجسم، مثل مفاصل الرسغ والمرفق والكتف والحوض والكاحل والركبة.. وكيفية التعامل مع الأمراض الروماتيزمية والإصابات التي تلحق بها، إضافة إلى ورش عمل عن تشخيص وتقييم أمراض مناعية عدة، وورش عمل خاصة بالبحث العلمي وسِجل الأمراض الروماتيزمية.