الرياض.. انطلاق فعاليات مؤتمر الروماتيزم غدًا بمشاركة مختصين حول العالم

تنطلق غدًا ورش عمل في إطار "التحديات والتطور العلمي في علاج الأمراض الروماتيزمية" في فندق فيرمونت - الرياض، بحضور نخبة من المتخصصين والأكاديميين من داخل السعودية وخارجها، يناقشون استخدام الموجات فوق الصوتية في تشخيص الأمراض الروماتيزمية حول استخدامات "سونار" المفاصل.
وأوضحت رئيسة الجمعية السعودية لأمراض الروماتيزم رئيسة المؤتمر السنوي التاسع للجمعية السعودية لأمراض الروماتيزم، الدكتورة حنان الريس، الحرص على عقد ورش العمل والمؤتمرات العلمية بشكل دوري من أجل تبادُل الخبرات، والتعرُّف على الجديد في المجالات الطبية كافة؛ بما يعود بالنفع على المرضى.
وأكدت أن ذلك يُعزِّز من الدراسة والأبحاث، ويفيد المهتمين بعلم الأشعة التلفزيونية من استشاريين وأخصائيين في كيفية تشخيص التهابات المفاصل.
وبيّنت أن عدد المشاركين في كل ورشة يقارب 30-40 طبيبًا وطبيبة من مختلف الجامعات. ويضم المؤتمر ١٧ ورشة عمل لطب روماتيزم الكبار وطب روماتيزم الأطفال للممرضين ولأطباء الأسرة والباطنة.
وتتناول الورش العديد من المواضيع المهمة، مثل ورشة خاصة عن عمل الأشعة التلفزيونية لمفاصل الركبة والكاحل ومفصل الحوض.
وأشارت إلى أن هذه الورشة تُلقي الضوء على أهمية استخدام الموجات الصوتية "السونار" في تشخيص أمراض المفاصل مبكرًا، وتحديد العلاج السليم قبل أن تتدهور حالة المرضى من أجل سرعة شفائهم.
وذكرت أنه توجد ورش عمل عدة عن فحص مختلف مفاصل الجسم، مثل مفاصل الرسغ والمرفق والكتف والحوض والكاحل والركبة.. وكيفية التعامل مع الأمراض الروماتيزمية والإصابات التي تلحق بها، إضافة إلى ورش عمل عن تشخيص وتقييم أمراض مناعية عدة، وورش عمل خاصة بالبحث العلمي وسِجل الأمراض الروماتيزمية.