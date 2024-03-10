المفتي العام للمملكة: شهرٌ فضيل وخيرٌ عميم.. نهنئ قيادتنا والشعب السعودي وعموم المسلمين بدخول شهر رمضان المبارك 1445هـ

وأضاف سماحته: إننا في حاضرنا هذا نعيش مرحلة كثيرة المتغيرات، مختلفة ومتباينة، ومتسارعة.. وقد ساهمت وسائل الاتصال الحديثة في الوصول للغير، كما سمحت للغير بذلك؛ فأصبح واجب الحرص أكبر، والحذر أكثر.. فحري بكل مسلم في هذا الشهر المبارك أن يستذكر بشكل أكبر تلك المسؤولية الكبيرة في بيته وأهله وتعامله مع كل من حوله. كما ورد في الحديث الشريف "كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والعبد راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته"، ثم يقول ﷺ: "ألا وكلكم راعٍ، وكلكم مسؤول عن رعيته".