من كفاءة الطاقة إلى "سير".."الباتع" يرسم صورة عن "مستقبل المملكة الأخضر"

واختتم: "واقعياً قد تقدمت المملكة ١٠ مراكز في مؤشر المستقبل الأخضر عام ٢٠٢٢، ولأني متخصص في القانون البيئي أقول وصولنا لهذا المركز جاء نتيجة حتمية للعمل المستمر وتكاتف بين القيادة والشعب لهدف الوصول لهذه المستويات المتقدمة وهو ما تحقق بالفعل، ولا يتسع المجال للسرد عن التحوّل نحو الطاقة النظيفة الصحية، وحديث سمو ولي العهد أن المملكة العربية السعودية ستصل في عام ٢٠٦٠ إلى صفر حياد كربوني هو تأكيدًا لذلك".