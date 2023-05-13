شدت الأنظار وأغرت المتنزهين.. مَشاهد ساحرة تُحاكي الأنهار يغزلها "وادي المشقر"

وورد اسم "المشقر" في كتاب المؤرخ عبدالله بن خميس "معجم اليمامة"، وذكر أنه وادٍ كبير من أودية سدير، يعانقه رافد يقال له الكلب، يأتي من ناحية الشمال الغربي شطر جبل حطابة، وأوضح الباحث التاريخي عبدالمحسن اللعبون، أن وادي المشقر ينحدر من أعالي سلسة جبال طويق في وسط المملكة متجهًا شرقًا مارًّا بالمجمعة وحرمة، مخترقًا جبال المجزل ومنتهيًا برياض الخفيسة عند جبال العرمة.