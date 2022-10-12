"الأمن البيئي" يشارك في معرض جيتكس للتقنية 2022 بدبي

تشارك القوات الخاصة للأمن البيئي ضمن جناح وزارة الداخلية في معرض جيتكس للتقنية 2022، المقام في دبي خلال الفترة من 10 إلى 14 أكتوبر 2022م، بخمسة محاور رئيسة تحت عنوان "عالم أبشر لوطن آمن"، للمرة الثامنة عبر منصة موحدة تجمع تحت مظلّتها الجهات الأمنية والخدمية في الوزارة والهيئة العامة للنقل ووزارة النقل والخدمات اللوجستية.
وتهدف مشاركة القوات الخاصة للأمن البيئي إلى تعريف الزوار بمهامها ونطاق مسؤولياتها الميدانية، ومناطق انتشارها في المملكة، وأحدث التقنيات والآليات في المنظومة الأمنية البيئية المستخدمة في مراقبة وحماية البيئة، مثل الطائرات دون طيار والكاميرات الحرارية المزودة ببرامج الذكاء الاصطناعي، والمراقبة الجوية والأرضية.
ويتضمّن الجناح تقديم عروض توعوية وتثقيفية، وتوعية الزوار بأهمية دور القوات في حماية البيئة والموارد الطبيعية والمحافظة عليها، ودور السلامة البيئية في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة، والتوعية بالمخالفات البيئية والعقوبات المترتبة عليها.
وتأتي مشاركة وزارة الداخلية في معرض جيتكس للتقنية 2022 في دبي بخمسة محاور؛ شملت أثر عالم أبشر في تحقيق التحول الرقمي على مستوى وزارة الداخلية، وتعزيز الأمن وتقليل الجريمة بجميع أشكالها، بما في ذلك الجرائم المعلوماتية، وتعزيز السلامة المدنية والمرورية، وخدمات ضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين، إضافة إلى جهود الوزارة في تحقيق التنمية المستدامة، وتهدف إلى إبراز النجاحات والإنجازات التي حققتها وزارة الداخلية في ظل رؤية المملكة 2030م.