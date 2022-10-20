مكة.. حزمة من القرارات والشراكات يقرها "البلد الأمين" مع القطاع الخاص هنا تفاصيلها

وافق مجلس إدارة شركة البلد الأمين للتنمية والتطوير العمراني خلال اجتماعه أمس، برئاسة أمين العاصمة المقدسة المكلف صالح بن علي التركي، على حزمة من القرارات والشراكات الهامة مع القطاع الخاص وفق مستهدفات اقتصادية تتماشى مع رؤية ٢٠٣٠.
وبحث المجلس عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، بحضور وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور مشبب القحطاني ومشاركة نائب وزير الشؤون البلدية والقروية الأستاذ إيهاب الحشاني والسادة أعضاء المجلس.
وتأتي أول القرارات بإعلان المجلس خلال الاجتماع تعيين نزار إبراهيم عارضه، نائبًا للرئيس التنفيذي للشركة.
وثاتي هذه القرارات ما أوضحه عضو العضو المنتدب لشركة البلد الأمين هشام بن محمد كعكي من أن الاجتماع أقر اختيار رئيس للجنة التنفيذية وهو ثالب الشمراني، ورئيس للجنة المكافآت والترشيحات، وهو الأستاذ سنان السعدي.
وكشف "كعكي"عن توجه شركة البلد الأمين لإطلاق حزمة من المشاريع المشتركة مع القطاع الخاص والمستثمرين قريباً، مبينًا أن الشركة ستتولى عدداً من الحقائب الاستثمارية الخاصة بأمانة العاصمة المقدسة، فضلاً عن إطلاق استراتيجية جديدة للشركة، إلى جانب تحديث الأنظمة واللوائح وتطوير الهيكل التنظيمي لها.
وأبان كعكي أن الاجتماع اعتمد اجتماع الجمعية العمومية العادية التاسع، وكذلك تقرير لجنة الحوكمة والمراجعة، فضلاً عن اعتماد القوائم المالية للعام المالي 2021م، والميزانية العمومية للشركة ومركزها المالي عن العام المنتهي، وتقرير مراجع الحسابات الخارجي، وتقرير مجلس الإدارة، وأقر تعيين مراجع حسابات خارجي للشركة عن العام المالي 2022م.