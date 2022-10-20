مكة.. حزمة من القرارات والشراكات يقرها "البلد الأمين" مع القطاع الخاص هنا تفاصيلها

وكشف "كعكي"عن توجه شركة البلد الأمين لإطلاق حزمة من المشاريع المشتركة مع القطاع الخاص والمستثمرين قريباً، مبينًا أن الشركة ستتولى عدداً من الحقائب الاستثمارية الخاصة بأمانة العاصمة المقدسة، فضلاً عن إطلاق استراتيجية جديدة للشركة، إلى جانب تحديث الأنظمة واللوائح وتطوير الهيكل التنظيمي لها.