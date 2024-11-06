تستعرض خلاله أحدث مشاريعها العقارية.. "الماجدية ريزدنس" راع ماسي لـ"سيتي سكيب العالمي 2024"

أعلنت شركة "الماجدية ريزدنس" مشاركتها في معرض سيتي سكيب العالمي 2024، الذي يُعقد في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات (ملهم) خلال الفترة من 11 إلى 14 نوفمبر، بهدف تعزيز وجودها في القطاع العقاري واستعراض أحدث حلولها ومشاريعها العقارية المبتكرة.
وعبر المهندس سليمان العايد، الرئيس التنفيذي لشركة الماجدية ريزدنس، عن فخره بمشاركة الشركة في معرض سيتي سكيب العالمي 2024، مشيراً إلى أن هذا الحدث العالمي يمثل منصة إستراتيجية تجمع قادة ومستثمري القطاع العقاري حول العالم تحت سقف واحد.
وأضاف العايد أن وجود "الماجدية ريزدنس" في معرض سيتي سكيب العالمي يعكس التزام الشركة بتقديم حلول مبتكرة وخدمات وعروض حصرية وفرص استثمارية تلبي احتياجات السوق، وتساهم في نمو القطاع العقاري، مؤكداً سعي "الماجدية" إلى تعزيز الشراكات الإستراتيجية وفتح آفاق جديدة للتعاون والاتفاقيات، بما يواكب تطلعات رؤية المملكة 2030 في تحقيق جودة حياة وتقديم قيمة مستدامة للعملاء والمستثمرين.
وتعد شركة "الماجدية ريزدنس" إحدى الشركات الرائدة في تطوير المشاريع العقارية بالمملكة، من خلال تقديم حلول سكنية واستثمارية مبتكرة تحقق مفهوم الحياة في مجتمع متكامل، تلبي تطلعات العملاء وتسهم في تعزيز التنمية المستدامة للقطاع العقاري.