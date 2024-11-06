تستعرض خلاله أحدث مشاريعها العقارية.. "الماجدية ريزدنس" راع ماسي لـ"سيتي سكيب العالمي 2024"

وعبر المهندس سليمان العايد، الرئيس التنفيذي لشركة الماجدية ريزدنس، عن فخره بمشاركة الشركة في معرض سيتي سكيب العالمي 2024، مشيراً إلى أن هذا الحدث العالمي يمثل منصة إستراتيجية تجمع قادة ومستثمري القطاع العقاري حول العالم تحت سقف واحد.