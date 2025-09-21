بالصور.. الطائف تكتسي الأخضر استعدادًا لليوم الوطني الـ95

أكملت أمانة محافظة الطائف استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ95 تحت شعار "عزنا بطبعنا"، حيث نُشرت الأعلام على السواري وأعمدة الإنارة في الشوارع والميادين والساحات العامة، إلى جانب تشغيل الإنارة التجميلية في الشوارع والتقاطعات والجسور والأنفاق.
وشهدت الطائف أجواء احتفالية مميزة، إذ ازدانت باللون الأخضر عبر إضاءات غطت المباني الحكومية والمرافق العامة والشوارع الرئيسة، وسط مشاركة فاعلة من الأسواق والمراكز التجارية التي حرصت على إظهار مظاهر الفرح والاعتزاز بالوطن. واستحضر الأهالي والزوار في هذه المناسبة إنجازات المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – ومسيرة توحيد الكيان السعودي، معبرين عن قوة التلاحم مع القيادة والانتماء للوطن.
ورفعت الأمانة مستوى التنسيق والتكامل مع مختلف الجهات في القطاعين العام والخاص لضمان نجاح الفعاليات، حيث جرى تجهيز مواقع الاحتفالات الوطنية وإعداد خطط احترازية تضمن سهولة حضور الزوار وراحة المشاركين.
كما وضعت الأمانة خطة لدعم المشاركة المجتمعية تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، لإشراك جميع فئات المجتمع في المناسبة الوطنية الغالية بما يعزز الهوية الوطنية وقيم الولاء والانتماء.