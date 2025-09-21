بالصور.. الطائف تكتسي الأخضر استعدادًا لليوم الوطني الـ95

وشهدت الطائف أجواء احتفالية مميزة، إذ ازدانت باللون الأخضر عبر إضاءات غطت المباني الحكومية والمرافق العامة والشوارع الرئيسة، وسط مشاركة فاعلة من الأسواق والمراكز التجارية التي حرصت على إظهار مظاهر الفرح والاعتزاز بالوطن. واستحضر الأهالي والزوار في هذه المناسبة إنجازات المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – ومسيرة توحيد الكيان السعودي، معبرين عن قوة التلاحم مع القيادة والانتماء للوطن.