مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي يفتتح المؤتمر الدولي الرابع للتمريض غداً

تفتتح مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، غداً فعاليات المؤتمر الدولي الرابع للتمريض تحت شعار"التحوّل في التمريض بوابة إلى المستقبل"، بمشاركة "30" متحدثاً دولياً ومحلياً من الخبراء والباحثين، يقدمون خلاله "23" محاضرة و"3" ورش عمل تفاعلية، معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بواقع "40"ساعة تعليم طبي، وذلك بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي.
وسيناقش هذا المؤتمر حزمة من القضايا المهمة، المتصلة بالتخصص والتي من أبرزها، أتمتة التمريض والتعليم التمريضي المبتكر، والرعاية الصحية عن بعد، وأحدث التطورات التكنولوجية والأبحاث العلمية والممارسات المهنية المتعلقة بالتمريض، كما سيتطرق المؤتمر للتحديات التي تواجه المجال الصحي والتمريض في ظل التطور التكنولوجي، وكيفية إيجاد الحلول المناسبة لها، بجانب المهارات المطلوبة لتطوير مهنة التمريض، ورفع كفاءة الكوادر الوطنية، والنظرة المستقبلية لهذا التخصص.
وسيشكل هذه التظاهرة العلمية فرصة تعليمية كبيرة ومميزة للكوادر التمريضية والطلاب في كليات التمريض وغيرهم من المتخصصين في الرعاية الصحية، لتحديث معارفهم، والخروج برؤى جديدة، تسهم في تطوير وتجويد الرعاية التمريضية وتحسن ممارساتها.
وأنهت لجان المؤتمر كافة استعداداتها لإخراجه بالصورة التي تليق بالمملكة، وكذلك بالخبرة النوعية المميزة للمجموعة في تنظيم مثل هذه التظاهرات العلمية، ولا سيما أنه سيشهد تواجد عدد كبير من الخبراء الدوليين والمحليين. ويصاحب المؤتمر معرض يشارك فيه عدد من أكبر الشـركات الطبية العالمية المتخصصة.