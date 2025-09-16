مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي يفتتح المؤتمر الدولي الرابع للتمريض غداً

وسيناقش هذا المؤتمر حزمة من القضايا المهمة، المتصلة بالتخصص والتي من أبرزها، أتمتة التمريض والتعليم التمريضي المبتكر، والرعاية الصحية عن بعد، وأحدث التطورات التكنولوجية والأبحاث العلمية والممارسات المهنية المتعلقة بالتمريض، كما سيتطرق المؤتمر للتحديات التي تواجه المجال الصحي والتمريض في ظل التطور التكنولوجي، وكيفية إيجاد الحلول المناسبة لها، بجانب المهارات المطلوبة لتطوير مهنة التمريض، ورفع كفاءة الكوادر الوطنية، والنظرة المستقبلية لهذا التخصص.