"دهانات الجزيرة" تنظّم الملتقى السعودي المصري الأول لكبار المصممين والمعماريين

إثر ورشة العمل ألقى الرئيس التنفيذي لشركة "دهانات الجزيرة" الأستاذ عبد الله بن سعود الرميح كلمة رحّب فيها باسمه وباسم فريق العمل في الشركة بالسادة الحضور وخصّ منهم كبار المهندسين والمصممين من جمهورية مصر العربية في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية، وتحدّث عن قصة إقامة الملتقى بقوله: " بدأت قصة الملتقى بعد حضورنا إحدى الفعاليات الكبيرة في مصر قبل 3 أشهر، حيث شاهدنا كبار المهندسين يلتقون في مكانٍ واحد يجمعهم الإبداع والحديث المثري"، مضيفاً: " لذا، قررنا بحكم وجودنا في السعودية ومصر بأن نقيم هذا الملتقى ليجتمع الإبداع المصري والسعودي في مكانٍ واحد، ولنعزز العلاقة التجارية والاقتصادية بين البلدين الشقيقين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية".