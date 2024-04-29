وكالة الفضاء السعودية تنشئ مركزًا عالميًّا متخصصًا في مجالات الفضاء بالشراكة مع "المنتدى الاقتصادي العالمي"

وتسعى "وكالة الفضاء السعودية" من خلال "مركز مستقبل الفضاء" إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال اقتصاد الفضاء العالمي، كما سيتيح المركز الوصول إلى مجتمع الثورة الصناعية الرابعة؛ في حين ستقوم الوكالة بإدارة وقيادة المركز بالتعاون مع "المنتدى الاقتصادي العالمي"، وسيعمل المركز على تحقيق العديد من الأهداف في مقدمتها إرساء منصة عالمية لتعظيم القيمة الاقتصادية والبيئية من قطاع الفضاء، وتطوير أفضل الممارسات والسياسات التنظيمية والتشريعية، إضافة إلى تحفيز الابتكار التقني.