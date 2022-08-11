حادث مروري لشاب يستوقف ممرضة.. هكذا أسعَفَتْه ونقلَته إلى مقر عملها

ضربت الممرضة جواهر بنت شداد الحربي من منسوبات تجمع المدينة المنورة الصحي، أروع الأمثلة في الإنسانية والتفاني في عملها.. وتجلى ذلك عندما صادفت أثناء ذهابها إلى مقر عملها في مركز صحي الدفاع بالمدينة المنورة، حادثًا مروريًّا لشاب عشريني يقع أمامها، لتقوم بدور المسعف، ونقله إلى المركز الصحي الذي تعمل به لتلقي العلاج.
وفي التفاصيل، كما روتها الممرضة جواهر الحربي لـ"سبق": في يوم الأحد الماضي بالتحديد عند الساعة السابعة والنصف صباحًا، وأثناء ذهابي إلى مقر عملي في مركز صحي الدفاع بالمدينة المنورة، وبالقرب من مقر العمل، وقع حادث أمامي لشاب عشريني؛ حيث شاهدت كامل الحادث حين خرج المصاب من نافذة السيارة مرتطمًا بالأرض على الجزء الأيسر من جسمه، وما كان مني إلا أن أوقفت السيارة بالقرب من الحادث، وأخذت أنادي المصاب حتى ردّ عليّ، واتضح أن لديه إصابة ونزيفًا بالجهة اليسرى من الرأس، فربطت رأسه بالطرحة لإيقاف النزيف.
وأضافت حاول الوقوف على قدميه حتى فَقَد توازنه، فنقلته بسيارتي إلى مركز صحي الدفاع الذي أعمل فيه؛ حيث كان قريبًا من موقع الحادث، وقدمنا له الرعاية اللازمة حتى وصل الإسعاف ونَقَله إلى مستشفى الملك فهد.. مشيرة إلى أن ما قامت به يأتي في إطار صميم عملها، في ظل ما رأته من حادث أليم وقع لذلك الشاب أمام عينيها متمنية للشاب الشفاء العاجل.