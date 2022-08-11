حادث مروري لشاب يستوقف ممرضة.. هكذا أسعَفَتْه ونقلَته إلى مقر عملها

وفي التفاصيل، كما روتها الممرضة جواهر الحربي لـ"سبق": في يوم الأحد الماضي بالتحديد عند الساعة السابعة والنصف صباحًا، وأثناء ذهابي إلى مقر عملي في مركز صحي الدفاع بالمدينة المنورة، وبالقرب من مقر العمل، ‏وقع حادث أمامي لشاب عشريني؛ حيث شاهدت كامل الحادث حين خرج المصاب من نافذة السيارة مرتطمًا بالأرض على الجزء الأيسر من جسمه، وما كان مني إلا أن أوقفت السيارة بالقرب من الحادث، وأخذت أنادي المصاب حتى ردّ عليّ، واتضح أن لديه إصابة ونزيفًا بالجهة اليسرى من الرأس، فربطت رأسه بالطرحة لإيقاف النزيف.