معاً نكافح التسوُّل.. سقوط رجلَيْن وامرأة يمارسون التسوُّل بالحدود الشمالية

تواصلت الجهود الأمنية في مختلف مناطق المملكة؛ لرصد وضبط المتسوّلين في الشوارع وأمام المحال التجارية والمولات وبمواقف السيارات.
وأسفرت الجهود الأمنية في منطقة الحدود الشمالية، عن رصد وضبط شخصٍ يقوم بالتسوّل بشكلٍ مباشرٍ عبر استعطاف المجتمع أمام المحال التجارية.
وفي طريقة تسوُّل غير مباشرة تمّ ضبط آخر من الجنسية الهندية يقوم بغسل السيارات المتوقفة في الأماكن العامة.
وتحت عنوان "معاً نكافح التسوُّل"، أوضح حساب الأمن العام على "إكس"، أنه تمّ ضبط امرأة من الجنسية الأردنية تقوم بالتسوُّل بشكل مباشر أمام المحال التجارية.
ونوّه الأمن العام، بضرورة الإبلاغ عن حالات التسوُّل على الرقم 911 بمناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، والرقم 999 في جميع محافظات المملكة ومناطقها؛ مذكّراً بأن مكافحة التسوُّل مسؤوليتنا جميعاً.