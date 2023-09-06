أمانة جازان تُشارك في المعرض العالمي "سيتي سكيب" بالرياض

تُشارك أمانة منطقة جازان بجناح في المعرض العالمي "سيتي سكيب" في الرياض، خلال الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر الجاري.
وتستعرض الأمانة من خلال جناحها بالمعرض مشروعاتها التنموية وفرصها الاستثمارية خلال الخمس سنوات المقبلة "2023 - 2027"، والتي تتجاوز 5 مليارات ريال، تتضمن 5 آلاف فرصة، منها 22 فرصة نوعية.
ومن أهم المشروعات التنموية والاستثمارية التي تستعرضها الأمانة: واجهة جازان، وجازان "جيت"، ومدينة الألعاب المائية، ومنتزه الوادي، وجازان "بارك"، ومطل المدينة، والشاطئ المعياري، ومنتزه السد، وجزيرة عثر، وواجهة الشقيق، وواجهة المضايا، وواجهة السهي، ومطل الغيوم، ومنتزه حمباص.
إضافة إلى جامعة جازان الأهلية، ومدينة جازان الطبية الأهلية، ومجمع جازان التعليمي الأهلي، وبرج المال والأعمال، وجازان مول، ومركز الفعاليات والمؤتمرات والنقل البحري، ومنتجع الشلال، وكذلك جهودها في تعزيز مفهوم المدن الذكية، وسلامة البيئة، وتطوير البنية التحتية، وأنسنة المدن.
وتأتي مشاركة الأمانة بالمعرض العالمي امتدادًا لجهودها في التفاعل مع المجتمع والشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين ورواد الأعمال؛ لتنمية منطقة جازان لحياة أفضل، بما يعزز عناصر جودة الحياة بالمنطقة، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 في إشراك القطاع الخاص بالتنمية.
من جانبه، أشار أمين منطقة جازان م. يحيى الغزواني إلى دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- لكل القطاعات، ومنها القطاع البلدي للمضي قدمًا في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030؛ حيث يرتبط القطاع البلدي في دعم وتحقيق أكثر من 30% من أهدافها.
كما ترتبط نشاطاته بأكثر من 60% من إجمالي الأنشطة الاقتصادية في المملكة، وتقدم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، خدماتها في القطاعين البلدي والإسكاني، بما نسبته 40% في المدن السعودية، بشكل مباشر.
وتعتمد على تطوير اقتصاديات المدن والجذب الاستثماري ودعم مستقبل العقار لتسريع التنمية الشاملة واستدامتها؛ لتحقيق ركائز الرؤية في خلق اقتصاد مزدهر من خلال مجتمع حيوي في الوطن الطموح.
وقال المهندس "الغزواني": إن أمانة منطقة جازان وبتوجيهات من أمير المنطقة الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، وبدعم من نائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز، وبمتابعة من وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، تشارك الأمانة بجناحها.
وأضاف أن تلك المشاركة تهدف إلى التعريف بأهم التوجهات التنموية والمشروعات والفرص الاستثمارية، وإتاحة الفرصة للجميع للمشاركة بالتنمية، وبصناعة الفرص.
ونوه "الغزواني" إلى تميز منطقة جازان بتضاريسها الجغرافية، وتنوع الأنشطة والحركة الاقتصادية فيها، لافتًا إلى أن جازان وجهة سياحية رئيسية، وهذه عوامل إيجابية ومحفزة ومشجعة للتنمية والاستثمار.
وقال أمين جازان: إن الأمانة تهدف إلى تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية ودعم المستثمرين ورواد الأعمال، بالتعاون مع القطاعات الحكومية والخاصة؛ للارتقاء بالأنشطة السياحية والترفيهية؛ لرفع معدلات التنمية وعناصر جودة الحياة.
يُذكر أن المعرض العالمي "سيتي سكيب" ينطلق تحت تنظيم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان؛ لتقديم الفرص للمستثمرين، والممولين، والمطورين العقاريين؛ لتطوير أعمالهم ومشروعاتهم، إضافة لإتاحة الفرصة للمهندسين المعماريين وخبراء التخطيط العمراني والاستشاريين، وممثلي وكالات الاستثمار؛ لمناقشة ومتابعة آخر التطورات في القطاع العقاري، وإقامة شراكات جديدة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.
كما سيركز على إتاحة الفرص للشركات المحلية والإقليمية والعالمية؛ لعرض مشروعاتهم وخدماتهم للزوار من جميع أنحاء العالم.
ودعا أمين جازان عموم المجتمع والمهتمين والمستثمرين ورواد الأعمال، إلى المبادرة بالتسجيل في المعرض العالمي "سيتي سكيب" وزيارة جناح أمانة منطقة جازان.