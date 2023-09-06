أمانة جازان تُشارك في المعرض العالمي "سيتي سكيب" بالرياض

من جانبه، أشار أمين منطقة جازان م. يحيى الغزواني إلى دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- لكل القطاعات، ومنها القطاع البلدي للمضي قدمًا في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030؛ حيث يرتبط القطاع البلدي في دعم وتحقيق أكثر من 30% من أهدافها.