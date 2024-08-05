المؤتمر التاسع لوزراء الأوقاف يحذّر من أي علاقات جنسية بديلة عن الزواج

جاء ذلك في تصريح صحفي لأمين عام المؤتمر الدكتور سليمان الباتلي؛ والذي قال: من القضايا التي أكد عليها المؤتمر التاسع لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بدول العالم الإسلامي، وهي من الأمور التي بدأت تنتشر في العالم ويدعو إليها، ولكن المؤتمر من أهدافه الرئيسية هو مقاومة الأفكار الهدامة.