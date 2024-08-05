المؤتمر التاسع لوزراء الأوقاف يحذّر من أي علاقات جنسية بديلة عن الزواج

حذّر المؤتمر التاسع لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بدول العالم الإسلامي، الذي نظمته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ بمكة المكرمة؛ من أي صورة أخرى مزعومة للزواج أو أي اتخاذ علاقات جنسية بديلة عن الزواج وكل ما يخالف الفطرة السوية.
جاء ذلك في تصريح صحفي لأمين عام المؤتمر الدكتور سليمان الباتلي؛ والذي قال: من القضايا التي أكد عليها المؤتمر التاسع لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بدول العالم الإسلامي، وهي من الأمور التي بدأت تنتشر في العالم ويدعو إليها، ولكن المؤتمر من أهدافه الرئيسية هو مقاومة الأفكار الهدامة.
وأضاف: المؤتمر أكد على قضية حماية المجتمعات الإسلامية وحماية القيم الأخلاقية والأسرية في المجتمعات الإسلامية.
وتابع "الباتلي": حذّر المؤتمر من أي صورة أخرى مزعومة للزواج أو أي اتخاذ علاقات جنسية بديلة عن الزواج وكل ما يخالف الفطرة السوية.
وكان المؤتمر التاسع لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بدول العالم الإسلامي والمقام في مكة المكرمة، الذي نظمته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ قد اختتم أعماله اليوم بـ 8 توصيات.