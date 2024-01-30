"نصيحة صديق".. 14 يوماً تدريبياً تضع جامعياً في وظيفة إشرافية بمستشفى خاص

يشار إلى أن منتج تطوير الخريجين؛ يهدف لإكساب الكوادر الوطنية من الجنسين الخبرات والمهارات المطلوبة لسوق العمل من خلال التدريب العملي في مواقع العمل الفعلية وفقًا لتخصصاتهم، إضافة إلى مساهمته في رفع قابليتهم للتوظيف في سوق العمل بعد إكمال التدريب، كما يحفز منشآت القطاع الخاص لاستقطاب الكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة بعد انتهاء التدريب.