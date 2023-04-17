محليات

"حساب المواطن" يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة 66

"حساب المواطن" يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة 66
سبق
سبق

أعلن برنامج "حساب المواطن" صدور نتائج الأهلية للدورة 66 (شهر مايو 2023).

وذكر البرنامج أنه للتحقق من الأهلية؛ يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: https://eservices.ca.gov.sa/#/loginوكان قد أودع برنامج حساب المواطن 3.7 مليارات ريال مخصص دعم شهر أبريل للمستفيدين المكتملة طلباتهم والمستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الخامسة والستّين، وذلك بعد التوجيه الكريم والمتضمّن استمرار تمديد الدعم الإضافي للمستفيدين لأربعة أشهر قادمة، وحتى دفعة شهر يوليو 2023م؛ بهدف تمكين المستفيدين وحمايتهم من التداعيات الناتجة بسبب ارتفاع الأسعار عالميّاً.

برنامج حساب المواطن
ارتفاع الأسعار
تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية

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