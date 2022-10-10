لجنة منتجي الدواجن: استخدام التطبيقات الإلكترونية يخفّض الأسعار بنسبة 20%

وأوصى الاجتماع بضرورة استفادة المنتجين من التقنيات الحديثة في عمليات التسويق، واستخدام التطبيقات الإلكترونية، لتقليل التكلفة على المنتج والمستهلك، حيث تُسهم في ربطهم بمنافذ البيع المختلفة، مما يساعدهم على فتح قنوات تسويقية جديدة، والتعرف على متطلبات المستهلك، إضافة إلى ضبط آلية سياساتهم التسويقية المتبعة، مشيرًا إلى أن استخدام بعض التطبيقات في تسويق منتجات الدواجن، ساعد المستهلكين على الحصول على منتجاتٍ بأسعارٍ منخفضة بنسبة تصل لـ 20%.