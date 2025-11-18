تفاصيل جدل "تفريغ الأساتذة" في جامعة شقراء.. إعارة معلم وزوجته تُعيد التساؤلات

أكاديميون أبدوا استغرابهم من تفريغ أساتذة وأستاذات دون أنصبة أو تكاليف إدارية، مشيرين إلى أن هذا الإجراء يُعد مخالفًا للمادة (٤٢) من لائحة أعضاء هيئة التدريس، التي تمنع التفريغ الكامل، وتنص على ضرورة وجود عبء تدريسي لا يقل عن ٣ ساعات حتى عند التكليف الإداري.