"السياحة التجديدية".. هل تجعل المملكة وجهة فريدة في المنطقة والعالم؟

ولفت إلى أن كون 40% من سكان العالم على بُعد ست ساعات جوًا من "نيوم"، سيتيح الوصول إلى أسواق مهمة، مؤكدًا أنه مع زيادة الحجم، سيزيد حرصنا على حماية بيئتنا والحفاظ عليها. ولذلك كان تعهدنا بالإبقاء على 95% من أرض "نيوم" دون تطوير، إلى جانب ترميم البيئة فيها وتجديدها، جانبًا مهمًا وركيزة أساسية للسياحة في "نيوم"، لخلق توازن بين الحجم وتجديد البيئة.