في تقريرها الأسبوعي.. "التعاون الإسلامي": معدل قتل الفلسطينيين يتراوح بين الألفي شهيد شهريًا

من ناحية أخرى، وثّق المرصد الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة على مدى الأيام من 4 - 9 يونيو 2024، حيث لاحظ سقوط (605) شهداء، و(1765) جريحًا، برز العدد الأكبر منهم في مجزرة مخيم النصيرات التي سقط فيها (283) شهيدًا، و(816) جريحًا، وسط دمار كبير بسبب القصف الجوي والبحري والبري للمخيم. وسجّل المرصد سقوط (37333) شهيدًا فلسطينيًا منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى كتابة هذا التقرير.