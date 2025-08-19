"الصحة": إتاحة فحص اللياقة للطلبة المستجدين عبر تطبيق صحتي

ويشمل البرنامج، التأكد من استكمال تطعيمات السن المدرسي، مراجعة الحالة الصحية للطالب، وقياس مؤشر كتلة الجسم، وفحص النظر، النطق وكفاءة السمع، والفم والأسنان إلى جانب الفحص السريري، وذلك؛ بهدف تعزيز الصحة الوقائية والكشف المبكر عن المشكلات الصحية، ورفع الوعي بالسلوكيات الصحية داخل المدارس، دعمًا لمستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي ضمن رؤية المملكة 2030 في تعزيز الصحة الوقائية وتحسين جودة الحياة الصحية.