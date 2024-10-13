وزارة الإعلام تطلق مبادرة لتعزيز التواصل مع المقيمين في المملكة الأربعاء القادم تحت شعار "انسجام عالمي"

كما يتضمن المسار إقامة فعاليات بالشراكة مع الهيئة العامة للترفيه تستهدف 9 ثقافات مختلفة تمثل دول: الهند، الفلبين، إندونيسيا، باكستان، اليمن، السودان، الأردن، لبنان، سوريا، بنغلاديش، ومصر. وتشمل هذه الفعاليات تنظيم حفلات غنائية، عروض متجولة، فقرات عائلية ثقافية وترفيهية، إضافة إلى الأطعمة الشعبية والحرف اليدوية المتنوعة، بحضور ومشاركة المواطنين والمقيمين من مختلف الجنسيات.