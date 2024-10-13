وزارة الإعلام تطلق مبادرة لتعزيز التواصل مع المقيمين في المملكة الأربعاء القادم تحت شعار "انسجام عالمي"

تطلق وزارة الإعلام الأربعاء القادم مبادرة "تعزيز التواصل مع المقيمين"، إحدى مبادرات برنامج "جودة الحياة" لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتهدف المبادرة إلى تسليط الضوء على حياة المقيمين في المملكة بمختلف جوانبها، بما في ذلك حياتهم المهنية، العائلية، نشاطاتهم الاجتماعية والترفيهية، ومساهماتهم في اقتصاد المملكة، بالإضافة إلى قصص نجاحهم. كما تبرز تنوع وثراء ثقافاتهم المختلفة وأوجه التكامل والانسجام مع المجتمع السعودي، فضلاً عن الجهود المبذولة من القطاعات الحكومية والخاصة لرفع جودة الحياة في المدن السعودية.
وفي إطار مبادرة "تعزيز التواصل مع المقيمين" وضمن مسار إبراز النشاطات الاجتماعية والترفيهية للمقيمين في المملكة، تشارك وزارة الإعلام مع الهيئة العامة للترفيه في إقامة فعاليات تبدأ يوم غدٍ الأحد، تستهدف المقيمين من الجنسية الهندية في المملكة، وتتضمن نشاطات وعروضًا ثقافية وفنية وفلكلورية، بحضور ومشاركة أبرز وسائل الإعلام الهندية.
كما يتضمن المسار إقامة فعاليات بالشراكة مع الهيئة العامة للترفيه تستهدف 9 ثقافات مختلفة تمثل دول: الهند، الفلبين، إندونيسيا، باكستان، اليمن، السودان، الأردن، لبنان، سوريا، بنغلاديش، ومصر. وتشمل هذه الفعاليات تنظيم حفلات غنائية، عروض متجولة، فقرات عائلية ثقافية وترفيهية، إضافة إلى الأطعمة الشعبية والحرف اليدوية المتنوعة، بحضور ومشاركة المواطنين والمقيمين من مختلف الجنسيات.