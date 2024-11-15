مركز الاتصال لشركة "نجم" الأفضل في تجربة العميل السعودية

وأضاف "الجرباء": يعد التحول الرقمي في شركة "نجم" أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الشركة، والتي أدّت إلى نقلة نوعية في كيفية تقديم الخدمات وتحسين تجربة العملاء على مختلف الأصعدة، سواءً على مستوى الأفراد أو الشركاء، مؤكدًا أن التحول الرقمي في "نجم" يتماشى أيضًا مع أهداف رؤية 2030 وبرامجها مثل برنامج جودة الحياة وبرنامج تطوير القطاع المالي، لذلك، قامت "نجم" بإعادة هيكلة شاملة لاستراتيجيتها، متبنيةً أفضل المعايير المهنية والتسويقية، حيث أسهمت هذه التحسينات في تمكين صناعة التأمين، وتحسين تجربة المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية خاصة أصحاب المركبات.