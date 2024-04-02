"معتبرة".. "الطقس والمناخ": توقعات باستمرار الحالة المطرية بعدة مناطق

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة لا تزال مهيأةً لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق: (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، حائل، القصيم، الرياض)؛ في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من المنطقة الشرقية، كما لا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.