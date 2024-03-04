"المرور" يضبط 1303 دراجات آلية مخالفة بجميع مناطق المملكة خلال أسبوع

تفصيلاً، في إطار الحملات الميدانية المستمرة التي تقوم بها إدارات المرور تم ضبط 274 دراجة مخالفة بالرياض، و28 بالعاصمة المقدّسة، و189 بمنطقة المدينة المنوّرة، و27 بالشرقية، وضبط 10 بمنطقة عسير، و11 دراجة مخالفة بمنطقة تبوك، و16 بحائل، و87 بالقصيم، وجازان 29 دراجة مخالفة، ونجران 22 ومنطقة الحدود الشمالية 7، والجوف 7 دراجات مخالفة، والباحة 6 فقط، و568 بجدة، و22 بالطائف.