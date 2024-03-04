محليات

"المرور" يضبط 1303 دراجات آلية مخالفة بجميع مناطق المملكة خلال أسبوع

ضمن الحملات الميدانية.. وأهاب بالجميع التعاون والالتزام بالتعليمات
"المرور" يضبط 1303 دراجات آلية مخالفة بجميع مناطق المملكة خلال أسبوع

نجحت الحملات الميدانية لإدارات المرور السعودي لضبط الدراجات الآلية المخالفة بمختلف المناطق، في ضبط 1303 دراجات مخالفة خلال الفترة من 25 فبراير إلى 2 مارس الجاري.

تفصيلاً، في إطار الحملات الميدانية المستمرة التي تقوم بها إدارات المرور تم ضبط 274 دراجة مخالفة بالرياض، و28 بالعاصمة المقدّسة، و189 بمنطقة المدينة المنوّرة، و27 بالشرقية، وضبط 10 بمنطقة عسير، و11 دراجة مخالفة بمنطقة تبوك، و16 بحائل، و87 بالقصيم، وجازان 29 دراجة مخالفة، ونجران 22 ومنطقة الحدود الشمالية 7، والجوف 7 دراجات مخالفة، والباحة 6 فقط، و568 بجدة، و22 بالطائف.

وأهاب "المرور" على حسابه بمنصة "إكس"، بالجميع، التعاون والالتزام بالقواعد.

المرور السعودي
الإدارة العامة للمرور
الدراجات الآلية

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