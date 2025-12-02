‏NHC تستحوذ على 62% من مبيعات وحدات البيع على الخارطة خطوة لتحقيق توازن السوق العقاري بأسعار مناسبة وجودة عالية

وتستحوذ NHC على نحو %62 من مبيعات مشاريع البيع على الخارطة على مستوى المملكة، ما يؤكد ريادتها في قيادة منظومة التطوير العقاري، وتوسيع الخيارات أمام المواطنين للتملك، وتتميز مشاريع البيع على الخارطة بتقديم وحدات سكنية حديثة وعالية الجودة بتصاميم معمارية مبتكرة وخيارات متنوعة تلبي كافة الاحتياجات والتطلعات، ضمن وجهات عمرانية متكاملة ترتقي بأسلوب العيش، باحتوائها على مرافق تعليمية وصحية وتجارية وترفيهية، إضافة إلى المسطحات الخضراء والحدائق التي تعزز من جودة الحياة.