عرضوا وخزّنوا 55 طن دجاج مجهول المصدر ومنتهي الصلاحية.. "النيابة" تطالب بعقوبات مشددة على 3 وافدين

وكشفت إجراءات التحقيق أن المتهمين عرضوا وخزنوا ما يزيد على (55 طنًا) من لحوم الدجاج مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية، إذ قاموا بتغيير عبواتها، ووضعوا عليها بيانات تجارية غير مطابقة للحقيقة، وتحمل تاريخ صلاحية ومكان إنتاج غير صحيح.