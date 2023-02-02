أهالي "العارضة" يشتكون ارتفاع أسعار خدمات بعض مغاسل المحافظة

اشتكى مواطنون في "العارضة" شرق جازان، بسبب استمرار بعض المغاسل في المحافظة برفع أسعار خدماتها 50% بواقع ثلاثة ريالات، بدلًا من ريالين، بينما محافظات أخرى بالمنطقة ما تزال بالسعر القديم، معبرين عن استغرابهم.
وقال بعض أهالي العارضة: هناك مغاسل بالمحافظة وخارجها وفي مدن أخرى لا تزال تحتفظ بالسعر القديم؛ ما يؤكّد التلاعب.
وأضافوا: قرار الرفع، وإن وجد، فهو ارتجالي وليس عامًّا، متسائلين: لماذا العارضة فقط؟ وهل هو ضعف رقابة أم هناك شيء آخر؟ وأين بيان البلدية الذي أصدرته قبل أشهر حول الموضوع؟
وطالبوا الجهات الرقابية بالتدخل العاجل لردع ومنع مثل تلك المتاجر من اللجوء لأعذار واهية لرفع الأسعار، لافتين إلى أن عمالة بعض المغاسل طلبت ممن يرفض السعر التوجه بشكوى، وذلك في تحدٍّ واضح وصريح.
يذكر أن بلدية العارضة قد أكدت في شهر ديسمبر العام الماضي، بعد أن نشرت "سبق" تقريرًا عن قيام بعض مغاسل الملابس برفع الأسعار، وتعليق لافتات تحمل شعار الأمانة، وادعائهم بأنهم حصلوا على الموافقة منها أنه تمت إزالة تلك اللوحات وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق المخالفين.
وتم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بشأن ارتفاع الأسعار المشار إليه في الشكوى، غير أن المغاسل وبعد مضيّ أشهر على البيان ما زالت تتمسّك بقرار رفع السعر دون غيرها في المنطقة.