"فلكيّة جدة": القمر يقترن بالمريخ فجر الإثنين

وقال: "إن السبب في أن الكوكب الأحمر -المريخ- ساطعٌ في بعض الأحيان، هو أن الأرض تستغرق عاماً لتدور حول الشمس مرة واحدة، بينما يستغرق المريخ نحو عامين للدوران مرة واحدة، ويحدث تقابل المريخ -عندما تمر الأرض بين المريخ والشمس- كل عامين و50 يوما، لذا فإن سطوع المريخ يتضاءل ويزداد في السماء كل عامين تقريباً، لكن هذه ليست الدورة الوحيدة للمريخ التي تؤثر في سطوعه، فهناك أيضاً دورة مدتها 15 عاماً من حالات التقابل الساطعة والخافتة".