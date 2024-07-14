لتحسين تجربة المستفيدين.. "الإحصاء" تعلن تحديث رقمها الموحد للخدمات إلى 199009

يُذكر أن جميع المعلومات والبيانات التي يقدّمها المواطن أو المقيم أو المنشأة للهيئة، تُحفَظ بسرية تامة، وتُستخدم لأغراض إحصائية فقط؛ حيث أكدت الهيئة أن التعاون مع الباحثين الإحصائيين خلال جمع المعلومات المطلوبة عبر الهاتف الإحصائي أو الباحثين الميدانيين؛ هو أحد أهم ركائز نجاح المسوح الميدانية والأعمال الإحصائية الداعمة لخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة؛ مؤكدة ترحيبها بالاستفسارات وطلب المعلومات كافة من خلال التواصل مع ممثليها بالاتصال على الرقم الموحد الجديد (199009)، أو عبر البريد الإلكتروني لدعم العملاء (cs@stats.gov.sa)، أو من خلال موقعها على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa.