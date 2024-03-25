7 مئوية.. طريف تسجل أدنى درجة حرارة بالمملكة وشرورة الأعلى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم ودرجات الحرارة الكبرى والصغرى، على بعض مدن المملكة.
وأوضح المركز أن شرورة سجّلت أعلى درجة حرارة 33 مئوية؛ فيما سجلت طريف أقل حرارة بـ7 درجات فقط؛ بينما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق: (الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض، نجران، جازان، عسير، الباحة). ولا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من منطقتي الجوف وتبوك. يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة على الأجزاء الشمالية والوسطى للمملكة.
وأضاف المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، في القنفذة 32 مئوية، ومكة المكرمة وجازان 30 مئوية، وكل من جدة والدمام ووادي الدواسر والأحساء 29.
وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت طريف في أدنى القائمة بـ7 مئوية، تليها القريات والسودة 8 درجات، وكل من تبوك وحائل وعرعر وسكاكا والطائف 10 مئوية.
وسجلت عرعر وطريف والقريات والسودة السودة أعلى نسبة رطوبة 95%.