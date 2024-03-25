7 مئوية.. طريف تسجل أدنى درجة حرارة بالمملكة وشرورة الأعلى

وأوضح المركز أن شرورة سجّلت أعلى درجة حرارة 33 مئوية؛ فيما سجلت طريف أقل حرارة بـ7 درجات فقط؛ بينما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق: (الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض، نجران، جازان، عسير، الباحة). ولا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من منطقتي الجوف وتبوك. يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة على الأجزاء الشمالية والوسطى للمملكة.