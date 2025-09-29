"ديزرت بلوم" يحصد ذهبية "Sustainathon 2025" بابتكار ذكي للري وحصاد المياه

وفاز فريق "قاطرني" من جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالمركز الأول عن ابتكار "ديزرت بلوم"، وهو نظام ذكي يعمل بالطاقة الشمسية لريّ المزروعات وحصاد المياه من الغلاف الجوي، وحصل على جائزة قدرها 15,000 ريال سعودي. فيما نال فريق "تفاحة" المركز الثاني وجائزة 10,000 ريال سعودي، وفريق "راوي" المركز الثالث وجائزة 7,000 ريال سعودي. أما الفرق السبعة الأخرى المتأهلة للنهائيات فقد حصل كلٌّ منها على 4,000 ريال سعودي.