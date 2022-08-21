وزير المالية يرأس مجلس هيئة الأوقاف الـ21 عبر الاتصال المرئي

ترأس وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف محمد بن عبد الله الجدعان، اليوم الأحد، عبر الاتصال المرئي؛ اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف الحادي والعشرين، وذلك بحضور أعضاء المجلس؛ حيث ناقش عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.