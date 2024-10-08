"روزنامة أكتوبر 2024".. الرياض عاصمة الفعاليات الدولية ورمز الابتكار والاستدامة

وتؤكد هذه الجهود أن الرياض ليست فقط مركزًا للفعاليات، بل تسعى أيضًا لتكون نموذجًا يحتذى به في الاستدامة والابتكار على المستوى الدولي، كما يعكس نجاح في تنظيم هذه الفعاليات على قوتها كعاصمة ثقافية واقتصادية، ويعزز من مكانتها على الساحة الدولية، مما يجعلها وجهة متميزة على خريطة الفعاليات العالمية، كما تسعى لتكون في صدارة مدن العالم من حيث استضافة الفعاليات الكبرى، مما يعكس تطلعاتها الطموحة في تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.