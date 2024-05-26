لاعب نادي الصفا يجري جراحة ناجحة بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر

وقال الكابتن علي أنه منذ تعرضه للإصابة ظل يعاني من آلام مستمرة، وعدم القدرة على ثني ومد الركبة، وتحمل الوزن، بالإضافة إلى عدم الثبات، وتسببت هذه الأعراض في توقفه عن ممارسة الرياضة، فقام بمراجعة مستشفى الدكتور سليمان الحبيب، وخضع لفحوصات طبية دقيقة أبرزها الرنين المغناطيسي MRI، حيث بينت النتائج إصابته بقطع في الغضروف الهلالي، فأجرى له الفريق الطبي عملية دقيقة وناجحة باستخدام تقنية المنظار، تم فيها إصلاح الغضروف المتضرر ، إذ تحسنت حالته الصحية ولله الحمد فور انتهائها، وقد زالت الآلام واستعاد الكثير من القدرات الحركية التي كان قد فقدها بعد الإصابة.