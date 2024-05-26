لاعب نادي الصفا يجري جراحة ناجحة بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر

أجرى الكابتن علي حسن بيضي، لاعب نادي الصفاء لألعاب القوى، عملية جراحية ناجحة لإصلاح الغضروف الهلالي بالركبة، في مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، على يد الدكتور محمد عبدالله القحطاني استشاري جراحة العظام والإصابات الرياضية واستبدال مفصل الركبة.
وقال الكابتن علي أنه منذ تعرضه للإصابة ظل يعاني من آلام مستمرة، وعدم القدرة على ثني ومد الركبة، وتحمل الوزن، بالإضافة إلى عدم الثبات، وتسببت هذه الأعراض في توقفه عن ممارسة الرياضة، فقام بمراجعة مستشفى الدكتور سليمان الحبيب، وخضع لفحوصات طبية دقيقة أبرزها الرنين المغناطيسي MRI، حيث بينت النتائج إصابته بقطع في الغضروف الهلالي، فأجرى له الفريق الطبي عملية دقيقة وناجحة باستخدام تقنية المنظار، تم فيها إصلاح الغضروف المتضرر ، إذ تحسنت حالته الصحية ولله الحمد فور انتهائها، وقد زالت الآلام واستعاد الكثير من القدرات الحركية التي كان قد فقدها بعد الإصابة.
وأشاد الكابتن حسن بمستوى خدمات المستشفى، مقدماً شكره وتقديره على الاهتمام الكبير الذي حظي به في المستشفى، من قبل الفريق الطبي وعلى راسهم د.محمد القحطاني، الذي أوضح من جانبه أن تمزق الغضروف الهلالي تعد من إصابات الركبة الشائعة، تتسبب فيها الحوادث التي تؤدي إلى الالتواء أو الانثناء القوي في المفصل، مضيفاً أن اللاعب سيعود إلى الملاعب قريباً إن شاء الله بعد استكمال برنامج العلاج التأهيلي.
وتعد وحدة الطب الرياضي بمجموعة الدكتور سليمان الحبيب واحدة من أميز الوحدات المتخصصة التي تقدم خدمات رعاية صحية متكاملة للرياضيين، الأمر الذي جعلها المقصد الأول لنجوم الرياضة العربية والخليجية، لالتزامها الصارم بالمعايير المعتمدة دولياً في علاج مشاكل العظام والإصابات الرياضية وإجراء العمليات والتدخلات الجراحية ووضع البرامج التأهيلية التي تمكن الرياضيين من العودة إلى الملاعب في أقصر فترة.