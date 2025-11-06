وزير البلديات والإسكان يُصدر قرارًا بتشكيل لجنة للإشراف على انتخابات مجلس إدارة "هيئة المهندسين"

أصدر معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل قرارًا بتشكيل لجنة للإشراف على انتخابات أعضاء مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين، تمهيدًا لبدء العملية الانتخابية لعضوية مجلس الإدارة في دورتها التاسعة (1447هـ – 1450هـ).
وتضم اللجنة في عضويتها كلًّا من:
- المهندس مازن بن إبراهيم الفواز (ممثل وزارة البلديات والإسكان) رئيسًا.
- المستشار خالد بن عبدالله الزهراني (ممثل وزارة البلديات والإسكان) عضوًا.
- الأستاذ بندر بن عبدالله القحطاني (ممثل الهيئة السعودية للمهندسين) عضوًا.
وستتولى اللجنة وضع الإجراءات التنظيمية والجدول الزمني لتنفيذ العملية الانتخابية وفق اللائحة التنفيذية لنظام الهيئة السعودية للمهندسين، إلى جانب تشكيل اللجان الفرعية وتحديد مهامها ومتابعة سير العملية الانتخابية، وإعداد محاضرها، وصولًا إلى إعلان النتائج النهائية ورفعها لمعالي الوزير لاعتمادها.
وتستند هذه الانتخابات إلى المادة السادسة من نظام الهيئة السعودية للمهندسين، التي تنص على أن مجلس إدارة الهيئة يتكون من عشرة أعضاء؛ يُنتخب نصفهم من الجمعية العمومية ويمثلون الأعضاء الأساسيين، بينما يُعين النصف الآخر من ممثلي الجهات الحكومية وذوي الخبرة والاختصاص بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من رئيس الجهة المشرفة على الهيئة.
كما تنص المادة على أن رئيس الجهة المشرفة يختار رئيسًا لمجلس الإدارة ونائبًا له، ويصدر بتعيينهما أمر من رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويعقد المجلس اجتماعاته بصورة دورية وبما تقتضيه الحاجة، وتصدر قراراته بالأغلبية مع ترجيح جانب الرئيس عند تساوي الأصوات، فيما يحضر الأمين العام اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.
ويأتي هذا القرار داعمًا لتمكين الكفاءات الوطنية من المهندسين وتعزيز دورهم في قيادة وتطوير القطاع الهندسي، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الوطنية ومستهدفات رؤية المملكة 2030.