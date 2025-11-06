وزير البلديات والإسكان يُصدر قرارًا بتشكيل لجنة للإشراف على انتخابات مجلس إدارة "هيئة المهندسين"

كما تنص المادة على أن رئيس الجهة المشرفة يختار رئيسًا لمجلس الإدارة ونائبًا له، ويصدر بتعيينهما أمر من رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويعقد المجلس اجتماعاته بصورة دورية وبما تقتضيه الحاجة، وتصدر قراراته بالأغلبية مع ترجيح جانب الرئيس عند تساوي الأصوات، فيما يحضر الأمين العام اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.