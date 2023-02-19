هيئة تطوير محمية الملك سلمان تختتم المرحلة الثانية لحملة "بعيوننا نحميها" للإصحاح البيئي

وتستهدف حملة عملية الإصحاح البيئي 3 مواقع من الأودية على أراضي محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، وانتهت منها مرحلتان: الأولى في وادي عناقه، والثانية في وادي توارن بمنطقة حائل، حيث تم إزالة كميات كبيرة من المواد الثقيلة والمخلفات الورقية والبلاستيكية بمشاركة أكثر من 761 متطوعًا في كلا الموقعين.