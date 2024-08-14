ستُصاب بالقشعريرة.. المسند: الربع الخالي من أفضل المواقع الجغرافية لمراقبة صفاء السماء خاصة بالشتاء

وأضاف، أن بؤبؤ العين هو الذي يحدّد كمية الإضاءة التي تدخل العين، فكلما كانت الإضاءة قوية قلّ وتقلّص قطر البؤبؤ إلى نحو 1.5 ملم، وكلما قلت الإضاءة اتسع البؤبؤ حتى يتمكن من التقاط الضوء الخافت، وعندما تكون في مكانٍ مظلمٍ ولمدة تصل إلى نحو 20 دقيقة يتسع البؤبؤ إلى حده الأقصى فيصل قطره إلى نحو 8 ملم، وعليه تجد الإنسان في الغرفة عندما يطفئ النور لا يشاهد شيئاً البتة؛ لأن البؤبؤ فتحته قليلة، لكن بعد أن تمضي دقائق يبدأ البؤبؤ يتسع شيئاً فشيئاً فترى في الغرفة ما لم تكن تراه بُعيد إغلاق الأنوار.