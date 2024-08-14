ستُصاب بالقشعريرة.. المسند: الربع الخالي من أفضل المواقع الجغرافية لمراقبة صفاء السماء خاصة بالشتاء

نصح أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند؛ مَن يريد رؤية السماء على حقيقتها بالابتعاد عن أقرب قرية أو مدينة مضيئة نحو 1000 كم، والعيش في الظلام فترة 30 دقيقة، ثم النظر إلى السماء خالية من القمر.
وقال "المسند"، في هذه الحالة سوف ينتابك شعورٌ وقشعريرة من هول ما ترى من جمال الكون وعظمة خالقه تعالى، ومن خلال العين المجردة سترى بضعة آلاف من النجوم.
وأضاف، أن بؤبؤ العين هو الذي يحدّد كمية الإضاءة التي تدخل العين، فكلما كانت الإضاءة قوية قلّ وتقلّص قطر البؤبؤ إلى نحو 1.5 ملم، وكلما قلت الإضاءة اتسع البؤبؤ حتى يتمكن من التقاط الضوء الخافت، وعندما تكون في مكانٍ مظلمٍ ولمدة تصل إلى نحو 20 دقيقة يتسع البؤبؤ إلى حده الأقصى فيصل قطره إلى نحو 8 ملم، وعليه تجد الإنسان في الغرفة عندما يطفئ النور لا يشاهد شيئاً البتة؛ لأن البؤبؤ فتحته قليلة، لكن بعد أن تمضي دقائق يبدأ البؤبؤ يتسع شيئاً فشيئاً فترى في الغرفة ما لم تكن تراه بُعيد إغلاق الأنوار.
وأضاف، من جهة أخرى يُعد #الربع_الخالي أفضل المواقع الجغرافية السعودية لمراقبة السماء لصفاء الأجواء من التلوّث الضوئي، خاصة في فصل الشتاء، وبُعيد نزول الأمطار، وتكوّن مرتفع جوي فوق المنطقة.