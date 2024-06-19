"المتحدثون الرسميون في الحج".. المهمة الصعبة والقطعة التي تزيّن اللوحة الجميلة

وأكمل "بدوي"؛ هنا يجب الإشارة إلى أهمية النظر فيمن يقوم بأعمال المراكز الإعلامية في أي منشأة أو مؤسسة، إذ يجب أن يكون اختيار مَن يمثل الجهة (إعلامياً) وفق ضوابط علمية ومهنية ومهارات شخصية؛ لأن هذا الشخص يُعد (واجهة) للجهة، وبالتالي يجب أن تتوافر فيه مواصفات عدة تتعلق بالمهارات، علاوة على التأهيل العلمي المتخصّص، وأن يتمتع بصفاتٍ عدة، من أبرزها مهارة الاتصال وغيرها من المهارات الشخصية، لأن المحك هنا هو (الميدان)، والذي يؤكّد لنا دائماً أن المؤهل العلمي والمعدل الأكاديمي لا يكفيان في مثل هذه المواقع إذا لم يقترنا بقدراتٍ ومهاراتٍ شخصية واستعدادٍ تام لمقابلة الجمهور بالشكل التقليدي المعتاد أو الافتراضي الحالي، وتطوير الأدوات وتحديثها بما يتوافق ونوع الخدمة التي تُقدمها المنظمة وأيضاً نوع الفئة المراد الوصول إليها، وملاحظة اختلاف ظروف وثقافة تلك الفئة، كما لابد من التأكيد على أهمية الالتصاق ببيوت الخبرة في المجال الإعلامي للاستفادة من تجاربها السابقة، وهنا قد نصنع الفرق ونصل إلى تحقيق الهدف المنشود في أسرع وقت وبأجود الأساليب والتي تضمن عدم هدر تلك الخدمات المُقدمة مسبقاً ومعالجة الأسباب التي تُعيق الاستفادة، وألا تتوقف أدوار بعض (مديري الاتصال المؤسسي ومديري التواصل والمتحدثين الإعلاميين وغيرهم ممّن تعدّدت أسماؤهم ودورهم واحد) فقط للسعي خلف الظهور الإعلامي وزيادة المشاهدات والتشخيص، وهذا لا يعني أنه لا توجد لدينا نماذج رائعة ومتخصصون في المجال يقومون بدورهم على أكمل وجه، ويمثلون جهاتهم خير تمثيل، وينقلون الوجه المشرق لقطاعاتهم دائماً.