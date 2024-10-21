مستشفى صحة الافتراضي يدخل موسوعة غينيس كأكبر مستشفى افتراضي في العالم

وخلال الحفل، عبّر "الرميح" عن فخره بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن تسجيل المستشفى في موسوعة غينيس يمثل تقديرًا للتفاني والابتكار في تقديم الرعاية الصحية الافتراضية، ويُعتبر خطوة كبيرة نحو تعزيز هذه الخدمات في المملكة. كما أشار إلى حرص القيادة على دعم الوصول للخدمات الطبية التخصصية في جميع مناطق المملكة، بما في ذلك المناطق النائية.