مستشفى صحة الافتراضي يدخل موسوعة غينيس كأكبر مستشفى افتراضي في العالم

تسلّم نائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير المهندس عبدالعزيز بن حمد الرميح شهادة موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بعد تسجيل مستشفى صحة الافتراضي كأكبر مستشفى افتراضي يقدم خدمات الرعاية الصحية الافتراضية على مستوى العالم.
جاء هذا الإنجاز خلال ملتقى الصحة العالمي المنعقد حاليًا في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم. ويعتبر تتويجًا للجهود المستمرة التي بذلها المستشفى في تعزيز جودة الرعاية الصحية الافتراضية، وتوفير خدمات مبتكرة تلبّي احتياجات أفراد المجتمع عبر أحدث تقنيات الطب الاتصالي.
وخلال الحفل، عبّر "الرميح" عن فخره بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن تسجيل المستشفى في موسوعة غينيس يمثل تقديرًا للتفاني والابتكار في تقديم الرعاية الصحية الافتراضية، ويُعتبر خطوة كبيرة نحو تعزيز هذه الخدمات في المملكة. كما أشار إلى حرص القيادة على دعم الوصول للخدمات الطبية التخصصية في جميع مناطق المملكة، بما في ذلك المناطق النائية.
وأكد "الرميح" التزام الوزارة بتحسين نظام الرعاية الصحية الافتراضية وتوسيع نطاق عمله لتلبية احتياجات جميع أفراد المجتمع. وأضاف أن مستشفى صحة الافتراضي يتطلع لتحقيق المزيد من الإنجازات المستقبلية، وتطوير خدمات جديدة، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الصحية الأخرى.
يُذكر أن مستشفى صحة الافتراضي يُوفر خدماته الصحية عن بُعد لأكثر من 200 مستشفى في تخصصات دقيقة ونادرة، مما يُسهم في تحسين جودة الحياة لسكان المملكة، ويعزز تحقيق أهداف برنامج التحول في القطاع الصحي ورؤية المملكة 2030.