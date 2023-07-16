ينصح المواطنين بالادّخار.. "العقل": الظروف الاقتصادية تستدعي زيادات ثابتة في معاشات التقاعد

وفي مقاله "بعض هموم المتقاعدين" بصحيفة "عكاظ"، يقول "العقل": "تُعتبر مرحلة التقاعد من أهم مراحل حياة الإنسان في كل دول العالم؛ فهي مرحلة ختام عمل وجهد استمر لسنوات، والآن تبدأ هذه المرحلة المهمة خاصة على الصعيد الشخصي للإنسان، ويفترض أن المتقاعد قد حقق بعضًا من طموحاته رغم تفاوتها من شخص لآخر، هذه المرحلة يُفترض أن تكون بداية لحياة جديدة مريحة وأقل ضغوطًا في جوانب عدة في المراحل السابقة وأكثر حريةً وانطلاقًا، خاصة على مستوى حياته الشخصية؛ التي يجب أن يكيّفها مع الظروف الجديدة، فلا يكون همه إصلاح الكون وإهمال إصلاح عالمه الصغير، يفترض أن يكون هو مركز تفكيره واهتمامه، وهذا لا يعني التفكير الأناني بشكل عام، محاولة الظهور بالمثالية وإرضاء الجميع يجب ألا تشغله، فتلك مثاليات ولّت وولّى زمانها، عليه أن يجد نفسه الحقيقية واهتماماته المحببة لنفسه، وأن يعمل على تطويرها مهما كانت بسيطة وساذجة في نظر الآخرين.