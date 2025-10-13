6 مناطق متخصصة و44 جهة تستعرض أحدث حلول التجارة الإلكترونية في "بيبان 2025"

وتحتوي "منطقة الأسواق الإلكترونية" في الباب على أبرز المنصات والأسواق الرقمية التي تمكّن الشركات ورواد الأعمال من الوصول إلى شرائح عملاء جديدة للتوسع محليًا وعالميًا، فيما تضم "منطقة الحلول الرقمية" أدوات وتقنيات مبتكرة لدعم نمو المتاجر الإلكترونية، في حين تشمل "منطقة المدفوعات الرقمية والتقنيات المالية Fintech" أحدث أنظمة الدفع الإلكتروني والتقنيات المالية التي ترفع مستوى الأمان والكفاءة في المعاملات الرقمية، وتوفر حلولًا مالية مرنة تدعم تطور التجارة الإلكترونية، إضافة إلى "منطقة التقنيات الناشئة" التي تعرض أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات والتقنيات السحابية.