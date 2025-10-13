6 مناطق متخصصة و44 جهة تستعرض أحدث حلول التجارة الإلكترونية في "بيبان 2025"

يحتضن ملتقى "بيبان 2025"، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر المقبل في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، تحت شعار "وجهة عالمية للفرص"، (44) جهة عارضة من مختلف القطاعات المُمكِّنة والداعمة ضمن "باب التجارة الإلكترونية"، حيث يشكل منصة رئيسة تجمع بين رواد الأعمال والمستثمرين ومزودي الخدمات؛ لتبادل الخبرات واستعراض أحدث الحلول المبتكرة في قطاع التجارة الإلكترونية.
ويستهدف باب التجارة الإلكترونية في "بيبان 2025" استقطاب الشركات العالمية والمحلية؛ لاستعراض أبرز الحلول والتجارب التي تسهم في تعزيز الابتكار، وتطوير منظومة التجارة الإلكترونية، حيث يتكون الباب من (6) مناطق متخصصة، صُممت لتمنح الزوار تجربة معرفية ومهنية متكاملة تعكس أحدث الاتجاهات العالمية في مجال التجارة الإلكترونية.
وتحتوي "منطقة الأسواق الإلكترونية" في الباب على أبرز المنصات والأسواق الرقمية التي تمكّن الشركات ورواد الأعمال من الوصول إلى شرائح عملاء جديدة للتوسع محليًا وعالميًا، فيما تضم "منطقة الحلول الرقمية" أدوات وتقنيات مبتكرة لدعم نمو المتاجر الإلكترونية، في حين تشمل "منطقة المدفوعات الرقمية والتقنيات المالية Fintech" أحدث أنظمة الدفع الإلكتروني والتقنيات المالية التي ترفع مستوى الأمان والكفاءة في المعاملات الرقمية، وتوفر حلولًا مالية مرنة تدعم تطور التجارة الإلكترونية، إضافة إلى "منطقة التقنيات الناشئة" التي تعرض أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات والتقنيات السحابية.
وتتضمن "منطقة سلاسل الإمداد" حلولًا لوجستية متكاملة ترفع كفاءة سلسلة التوريد وسرعة عمليات التوصيل، في حين توفر "منطقة تطوير المنتجات والخدمات" مساحة لرواد الأعمال والشركات لتطوير ابتكاراتهم، وتحسين منتجاتهم، وبناء نماذج أعمال قادرة على التوسع والنجاح في بيئة رقمية متسارعة.
ويمكن للراغبين في التسجيل وحضور فعاليات ملتقى بيبان 2025 زيارة الرابط: https://bibanglobal.sa/ar/registration.