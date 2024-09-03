تلال تطلق المرحلة الثانية من مبيعات بيوت تلال في قمرة بالشراكة مع الوطنية للإسكان

وتعتبر تلال العقارية أول تحالف عقاري على مستوى المملكة، يشمل ثلاث مجموعات رائدة في سوق المملكة، وهي: مجموعة التميمي، ومجموعة العثمان، ومجموعة القباني، مما يقدم لتلال موارد واسعة مكونة من 115 شركة و40 ألف موظف و180 سنة من الخبرات التراكمية المتنوعة. يسهم التحالف بخبراته ودعمه لضمان نجاح وازدهار مجتمعات بيوت تلال في مدن المملكة.