"الأرصاد" ينبّه "العاصمة" ومحافظات الرياض.. أمطار غزيرة ورياح شديدة

وتشمل الحالة المناخية: "العاصمة الرياض، ومحافظات الدرعية، ورماح، والأفلاج، والسليل، ووادي الدواسر، والخرج، وحوطة بني تميم، تصاحبها رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية، وتساقط البرد، وجريان السيول". وتستمر الحالة حتى الحادية عشرة مساءً.