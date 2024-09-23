أمين مجلس التعاون يهنئ خادم الحرمين وولي العهد بمناسبة اليوم الوطني الـ 94

وقال البديوي: إن هذه المناسبة تحمل مكانة خاصة وغالية وعزيزة ومهمة على أبناء الشعب السعودي الكريم، ودول مجلس التعاون، ونفخر بأن نعيش في خضم هذه الأيام المليئة بالفرح والأمجاد والاعتزاز، وارتباط مواطنيها الوثيق وتلاحمهم بقادتها، مشيداً بما وصلت إليه المملكة وما حقّقته من إنجازات رائعة تعكس الأسس القوية، والخطى الحثيثة والمتقدمة والمشهودة التي تمضي قدماً نحو مستقبل ومكانة مميزين إقليمياً ودولياً.