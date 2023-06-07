بخبرات متراكمة.. "التحكيم الرياضي" يعتمد انضمام محكمين جدد

وبين رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمد باصم أن اعتماد قائمة المحكمين الجدد لدى المركز تأتي من أجل إتاحة كل الفرص لأطراف النزاع للاختيار من قائمة المحكمين المعتمدة لدى المركز، والذين لهم رصيد وافر من الخبرات في جوانب القوانين الرياضية المحلية والدولية.