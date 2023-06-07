محليات
بخبرات متراكمة.. "التحكيم الرياضي" يعتمد انضمام محكمين جدد
لتعزيز أنشطة المركز باعتباره الجهة العليا والحصرية للفصل في المنازعات الرياضية
اعتمد مجلس إدارة مركز التحكيم الرياضي برئاسة الدكتور محمد بن ناصر باصم انضمام (5) محكمين جدد، لقائمة المحكمين المعتمدة لدى المركز الذين يبلغ عددهم (21) محكمًا، حيث ضمّت قائمة المحكمين الجديدة (4) محكمين من محكمة التحكيم الرياضية الدولية (CAS).
وبين رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمد باصم أن اعتماد قائمة المحكمين الجدد لدى المركز تأتي من أجل إتاحة كل الفرص لأطراف النزاع للاختيار من قائمة المحكمين المعتمدة لدى المركز، والذين لهم رصيد وافر من الخبرات في جوانب القوانين الرياضية المحلية والدولية.
وأضاف الدكتور "باصم" أن قوائم المحكمين المعتمدة ستسهم في تعزيز أنشطة المركز باعتباره الجهة العليا والحصرية للفصل في المنازعات الرياضية عن طريق التحكيم والوساطة بين الأطراف الرياضية المعنية.