"الالتزام البيئي": ارتفاع محطات رصد "جودة الهواء" بنسبة 70% بموسم الحج الحالي

وعلق "الدغريري" على توظيف التقنيات المبتكرة والحديثة في عمليات الرصد الفوري لمؤشر جودة الهواء، والتي تمكن المركز من عرض التنبؤات لحالة جودة الهواء لفترة تصل إلى ثلاثة أيام متتالية، حيث تم تطوير خوارزميات، للتنبؤ بجودة الهواء والمواد الجسيمية ذات القطر الأقل من 2.5 ميكرون، لافتاً إلى أن مؤشر جودة الهواء يقسم من 0 إلى 500 درجة، وتمثل الدرجة 500 أعلى قيمة، أي هواء أكثر تلوثاً وتهديداً لصحة الإنسان، وهو ما يتم العمل على تجنبه في كافة المحطات المنتشرة في كافة مدن ومحافظات المملكة وفي موسم الحج بشكل مكثف خدمة لضيوف الرحمن.