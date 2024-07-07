"المجاهدين" بجدة وجازان تحبط عمليات تهريب وترويج مواد مخدرة... هنا تفاصيلها

قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمحافظة جدة على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
كما أحبطت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان تهريب (507) كيلو جرامات من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.