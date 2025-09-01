خلال 3 أشهر.. إنجازات مؤسسة الأمير محمد بن فهد تُعزز "المبادرات الإنسانية"

حيث نفذت المؤسسة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، عدد من المبادرات الإنسانية المتنوعة شملت: تحسين مساكن عدد ١٠٠ أسرة محتاجة ضمن برنامج تحسين مساكن المحتاجين في منطقة نجران، وصرف مساعدات مالية مباشره لعدد ٣١٢ مستفيد في عدد من مناطق المملكة، ونفذت عدد ( 4 ) دورات للمستفيدين من مركزي رؤيا لذوي الإعاقة البصرية ، وبركة التابعين للمؤسسة استفاد منها اكثر من ( 60 ) مستفيد ومستفيدة، وكذلك نفذت المؤسسة من خلال برنامج بسمة حياة عدد ( 3 ) برامج للأطفال مرضى السرطان المنومين المستفيدين من قاعة بسمة حياة بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام استفاد منها 80 طفل كما وقعت مذكرتي تفاهم مع منطقتي حائل ونجران لدعم البرامج الإنسانية ، وتوقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة البصر العالمية لإجراء العمليات الجراحية اللازمة وتوفير العلاجات في قارتي اسيا وافريقيا ، كما نفذت المؤسسة ورشة تدريبية متخصصة تحت عنوان " ريادة الأعمال والابتكار" ، كما شملت البرامج توقع اتفاقية لترجمة كتابين عن مستقبل الأعمال الإنسانية والتنمية الأيجابية للشباب بالتعاون مع جامعة الأمير محمد بن فهد حيث ستستولى المؤسسة توزيع نسخ من الكتب المترجمة على الجهات المعنية بتنمية الشباب والتنمية الإنسانية في الدول العربية.