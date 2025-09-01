خلال 3 أشهر.. إنجازات مؤسسة الأمير محمد بن فهد تُعزز "المبادرات الإنسانية"
واصلت مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية، تنفيذ المشاريع والمبادرات الإنسانية والتنموية والبرامج المجتمعية ، خلال الثلاثة أشهر الماضية من العام الجاري 2025م، التي تسهم في تحسين حياة الأفراد والمجتمعات المستهدفة، مستلهمة من رؤية القيادة الرشيدة ونهج مؤسسها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز «رحمه الله».
حيث نفذت المؤسسة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، عدد من المبادرات الإنسانية المتنوعة شملت: تحسين مساكن عدد ١٠٠ أسرة محتاجة ضمن برنامج تحسين مساكن المحتاجين في منطقة نجران، وصرف مساعدات مالية مباشره لعدد ٣١٢ مستفيد في عدد من مناطق المملكة، ونفذت عدد ( 4 ) دورات للمستفيدين من مركزي رؤيا لذوي الإعاقة البصرية ، وبركة التابعين للمؤسسة استفاد منها اكثر من ( 60 ) مستفيد ومستفيدة، وكذلك نفذت المؤسسة من خلال برنامج بسمة حياة عدد ( 3 ) برامج للأطفال مرضى السرطان المنومين المستفيدين من قاعة بسمة حياة بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام استفاد منها 80 طفل كما وقعت مذكرتي تفاهم مع منطقتي حائل ونجران لدعم البرامج الإنسانية ، وتوقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة البصر العالمية لإجراء العمليات الجراحية اللازمة وتوفير العلاجات في قارتي اسيا وافريقيا ، كما نفذت المؤسسة ورشة تدريبية متخصصة تحت عنوان " ريادة الأعمال والابتكار" ، كما شملت البرامج توقع اتفاقية لترجمة كتابين عن مستقبل الأعمال الإنسانية والتنمية الأيجابية للشباب بالتعاون مع جامعة الأمير محمد بن فهد حيث ستستولى المؤسسة توزيع نسخ من الكتب المترجمة على الجهات المعنية بتنمية الشباب والتنمية الإنسانية في الدول العربية.
ومن جانبه، أوضح الأمين العام للمؤسسة الدكتور عيسى بن حسن الانصاري، أن المؤسسة تواصل مسيرتها في تنفيذ المشاريع الإنسانية ، وذلك انطلاقًا من استراتيجية المؤسسة؛ حيث وضعت خططًا تنفيذية لعدد من البرامج والمشاريع التنموية والإنسانية لخدمة شرائح مختلفة من المجتمع في مناطق المملكة ؛ لافتًا إلى أن أعمال المؤسسة تنطلق من الاحتياجات التي تعبّر عنها هذه الشرائح".
وتابع أن "المؤسسة تحظى بالدعم والاهتمام المستمر من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز ، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء ، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، لجميع برامج ومشاريع المؤسسة لتحقيق أهدافها والمساهمة في تنمية وخدمة شرائح المجتمع المستهدفة".